Regragui, addio Marocco: contatti con club spagnoli e di Premier. No ad offerte in Arabia

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'indiscrezione lanciata da FootMercato, portale francese, circa le dimissioni di Walid Regragui come commissario tecnico del Marocco non è ancora stata confermata, ma dovrebbe essere solo questione di ore o giorni affinché la Federcalcio dei Leoni dell'Atlante la accerti. La sconfitta incassata nella finale di Coppa d'Africa, peraltro da Paese ospitante, è stato troppo per il tecnico marocchino che ha deciso di mantenere la promessa fatta e lasciare la panchina, qualora non fosse riuscito a vincere nessun trofeo.

La Federazione marocchina ha già accettato le sue dimissioni, ponendo fine a un periodo prestigioso, segnato soprattutto dalla storica semifinale nella Coppa del Mondo 2022 contro la Francia. Adesso vi è necessità di trovare un sostituto che possa mantenere continuità di rendimento nel progetto tecnico della Nazionale, anche se le quotazioni della nomina di Mohamed Ouahbi sono in netta crescita.

Mentre Regragui è libero di guardarsi intorno e ricominciare altrove. Secondo il media francese, l’allenatore marocchino vorrebbe guidare una squadra in Europa. Ci sarebbero già dei contatti con club di Premier League e di Liga in questo senso, a dimostrazione che la sua reputazione resta solida dopo i risultati ottenuti con il Marocco. Intanto le offerte recapitate sul tavolo e provenienti dall’Arabia Saudita sono state declinate, proprio per la priorità data al palcoscenico del Vecchio Continente da Regragui.

