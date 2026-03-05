Real Madrid, il titolo è andato? Arbeloa: "Qui la sconfitta difficile da gestire, lasciateci l'illusione"

"Sono due sconfitte di fila in campionato. In una squadra come il Madrid la sconfitta è sempre difficile da gestire... ma ora pensiamo solo alla partita di domani. Sappiamo che livello dobbiamo mostrare e che dipende molto da noi stessi... il passato non esiste e pensiamo solo al Balaidos". Parla così Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Celta Vigo. Ha provocato malumori sparsi il doppio ko incassato tra Osasuna e Getafe, quindi il tecnico spagnolo è finito nuovamente sotto pressione per il -4 dalla vetta di Liga presieduta dal Barcellona.

Gli spettri di un titolo sfuggito dalle mani proprio in questo frangente della stagione si fanno vedere, ma Arbeloa ha replicato: "Domani giochiamo, no? Allora lasciateci l'illusione di riuscire a conquistare i tre punti. Non vogliamo metterci in situazioni che non si sono ancora verificate", il commento della guida del Real. "Questo club è così: anche quando non avremo più opzioni, continueremo a lottare. L'ambiente non è dei più positivi, ma all'interno dello spogliatoio siamo ottimisti".

Sul rischio di una stagione senza titoli, invece, Arbeloa ha mantenuto la stessa linea: "Oggi siamo in modalità ottimista. Penso solo alla partita contro il Celta... e non penso a nient'altro". Come se non bastasse la situazione di Kylian Mbappé e il problema al ginocchio preoccupa dalle parti di Madrid: "Parlo con lui tutti i giorni. Abbiamo sotto controllo la situazione, quello che gli succede e come sta. È un processo in cui procederemo giorno dopo giorno... ma a oggi sono tutte buone notizie".