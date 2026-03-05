Hurzeler lo attacca, Arteta replica: "Che sorpresa. Io amo il modo in cui compete l'Arsenal"

Fabian Hurzeler non le ha mandate a dire all'Arsenal dopo il ko di misura incassato ieri sera. L'allenatore del Brighton, infatti, ha sostenuto che la banda di Arteta "si faccia le proprie regole" e che rispetto allo spagnolo lui "non sarà mai quel tipo di allenatore che cerca di vincere in quel modo". Di contro, in seguito al successo per 1-0 e al +7 sul Manchester City che ha consolidato il primo posto in Premier League, il 43enne ha risposto immediatamente alle accuse e alle frecciate velenose.

"Che sorpresa", la prima replica di Arteta quando gli è stato chiesto un commento sulle parole di Hurzeler. "Se tornate alle partite precedenti, troverete un sacco di commenti di questo tipo. Sempre. Io amo i miei giocatori. Questo è il punto centrale. Amo il modo in cui competiamo", ha aggiunto l'allenatore dell'Arsenal. Interrogato sulle critiche esterne rivolte alla sua squadra: "Penso che amino i nostri giocatori. Ogni volta che ne parlano, sembra che siano i più amati del Paese", la buona dose di ironia adoperata dallo spagnolo.

Intanto, contro la stanchezza e i pareri negativi, l'Arsenal ha agguantato una vittoria pesantissima e il vantaggio in vetta alla classifica del campionato è tornato significativo (con il City frenato dal Nottingham Forest) "È una vittoria enorme", ha detto Arteta. "Sapevamo quanto sarebbe stata dura. Veniamo da molte partite difficili, giocate con grande intensità e con calciatori che affrontano ogni sfida tra mille difficoltà, senza riuscire ad allenarsi; venire qui e ottenere un risultato è straordinario".