Flamengo, è fatta con Jardim: nuovo allenatore fino a dicembre 2027, la data dell'esordio
Indiscrezioni confermate e annuncio arrivato. Leonardo Jardim è ufficialmente il nuovo allenatore del Flamengo, in seguito al divorzio inaspettato di Filipe Luis con il club rossonero - nonostante l’8-0 rifilato al Madureira nella semifinale del Campionato Carioca. L'ex tecnico del Monaco tra 2014 e 2020, capace di fermare la monarchia del PSG in Ligue 1 nel 2016-17 e arrivando a sfiorare la finale di Champions League.
"Il Clube de Regatas do Flamengo informa che l'allenatore Leonardo Jardim ha firmato il contratto nel pomeriggio di mercoledì. Il legame del tecnico con il Rubro-Negro è valido fino a dicembre 2027", il comunicato ufficiale trasmesso dal Flamengo.
"Già nel suo primo giorno, l'allenatore portoghese ha diretto l'allenamento del pomeriggio di mercoledì, presso il centro sportivo George Helal.
Leonardo Jardim arriva al Flamengo accompagnato dagli assistenti António Vieira, José Barros e Diogo Dias, che entrano anch'essi a far parte dello staff tecnico della prima squadra", il prosieguo della nota ufficiale. La presentazione ufficiale di Jardim si terrà proprio oggi dopo l'allenamento mattutino.
La dirigenza del club brasiliano ha voluto velocizzare le pratiche d'ingaggio affinché il tecnico portoghese potesse guidare la squadra già nella finale del Carioca contro il Fluminense domenica 8 marzo al Maracanã.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30