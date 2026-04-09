Atletico, caso Pubill. Giuliano Simeone nervoso con la stampa: "Ma avete visto la partita?"

I dubbi restano, e anche diversi, per l'episodio che ha visto Musso e soprattutto Pubill complici di un'azione nella propria area di rigore nel quarto d'andata tra Barcellona e Atletico Madrid. Eppure la squadra di Flick, per il tocco di mano maldestro del difensore dei colchoneros, non ha ricevuto in cambio il calcio di rigore e per questo nelle ultime ore ha richiesto l'apertura di un'indagine alla UEFA per l'arbitraggio del direttore di gara István Kovács.

Giuliano Simeone, ala destra dell'Atletico, nel post-vittoria per 2-0 sui blaugrana tuttavia ha vissuto un momento di tensione con la stampa nel tentativo di portare chiarezza e spegnere le polemiche sull'episodio di Pubill. L'argentino ha rivisto l'azione sul cellulare di un giornalista in zona mista, negando con veemenza che si trattasse di rigore: "Sta rinviando Marc, no? La tocca con la mano... per rinviare. Per rinviare", sottolinea il figlio del Cholo Simeone.

"La tocca Marc (Pubill, ndr) con la mano per rimettere in gioco, perché noi non rinviamo mai con Juan (Musso, ndr). Non so se avete visto la partita? Credo che Juan non abbia mai rinviato... o sì?", insinua Giuliano. Il giocatore dell'Atletico Madrid non ha chiuso lì la questione e le scintille sono proseguite: "Juan ha mai rinviato in tutta la partita? Juan Musso... ma ha rinviato?". E la riposta del giornalista, per ricostruire l'accaduto: "La tocca Musso e poi Pubill la tocca con la mano". Giuliano replica: "Non rinviamo mai con il portiere, lo facciamo sempre con i difensori". Da regolamento sarebbe dovuto essere calcio di rigore, tuttavia l'argentino di 23 anni ha chiuso il caso: "L'arbitro non l'ha fischiato, quindi non so... Non so perché non l'abbia fatto".