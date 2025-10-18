Chelsea, Acheampong e il 1° gol. Maresca: "Sarà il futuro del club, ci ho creduto dall'inizio"

Il momentaneo terzo posto a pari merito con Tottenham e Bournemouth è merito di un Chelsea che ha iniziato discretamente bene la stagione in Premier League, con 14 punti in 8 partite. Oggi, in seguito al 3-0 inferto al Nottingham Forest lontano da casa, il tecnico dei Blues Enzo Maresca ha commentato l'esito ai microfoni di TNT Sports dedicando un pensiero ad Ange Postecoglou, licenziato in tronco dopo la sconfitta dei Tricky Trees: "Mi dispiace davvero. È sempre un peccato. Ma lo diciamo spesso: questo è un mestiere in cui bisogna vincere le partite. Per tutti noi le conseguenze sono le stesse".

Poi il tecnico italiano è passato all'analisi della partita: "Nel primo tempo loro sono stati molto bravi, hanno cercato di giocare il loro calcio. Nel secondo tempo siamo migliorati molto e abbiamo meritato di vincere la partita. Nel secondo tempo siamo stati migliori, abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico e, nel complesso, penso ancora che abbiamo meritato la vittoria".

Sul gol di Josh Acheampong, il primo tra i professionisti a 19 anni: "Sono molto felice per lui. La gente pensa che si dà fiducia a un giocatore solo se gioca, e che non ci sia fiducia se non gioca. Io ho creduto in Josh fin dall’inizio della scorsa stagione. È un giocatore fantastico e sarà il futuro di questo club".

Il Chelsea è la squadra con più gol in Premier League: "Significa che la squadra sta facendo molto bene. Cerchiamo di fornire ai giocatori gli strumenti giusti". Piccola nota dolente l'espulsione per somma di ammonizioni di Malo Gusto nel finale del match: "Sicuramente è stato un errore, perché stavamo vincendo 3-0, mancavano quasi 90 minuti. Non c’era bisogno di fare fallo. Ma dimostra anche che Malo non vuole perdere quel duello. Sì, non è una cosa positiva, ma il desiderio di vincere è importante".