Bundesliga, Kane lancia il Bayern: Dortmund battuto 2-1, Kompany a punteggio pieno

Il Bayern Monaco continua a vincere e resta a punteggio pieno in Bundesliga. Nella delicata sfida contro il Borussia Dortmund all'Allianz Arena, la squadra di Kompany si è imposta per 2-1 grazie ai gol di Harry Kane al 22' e di Michael Olise al 79', che hanno permesso ai bavaresi di condurre senza troppi patemi l'incontro. A niente è servita la rete di Julian Brandt all'84'. Di seguito il programma completo del 7° turno e la classifica aggiornata:

7ª GIORNATA

Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1

Colonia - Augusta 1-1

Heidenheim - Werder Brema 2-2

Mainz - Bayer Leverkusen 3-4

Lipsia - Amburgo 2-1

Wolfsburg - Stoccarda 0-3

Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-1

Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)

St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 21 punti

2. Lipsia 16

3. Stoccarda 15

4. Borussia Dortmund 14

5. Bayer Leverkusen 14

6. Colonia 11

7. Union Berlino 10

8. Francoforte 9*

9. Friburgo 8*

10. Amburgo 8

11. Werder Brema 8

12. St.Pauli 7*

13. Augusta 7

14. Hoffenheim 7*

15. Wolfsburg 5

16. Magonza 4

17. Heidenheim 4

18. Borussia Monchengladbach 3

*una gara in meno