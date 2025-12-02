Chelsea, grande ritorno Cole Palmer dopo l'infortunio. Maresca: "Può giocare titolare domani"

Per Leeds-Chelsea il tecnico dei Blues, Enzo Maresca, ha presenziato in conferenza stampa, anticipando il match previsto per la 14esima giornata di Premier League previsto domani. Un infortunio al dito del piede ha tenuto alla larga dal campo e dalla squadra londinese Cole Palmer, ma dopo aver saltato 14 partite potrebbe essere arrivato il momento di rivederlo giocare.

"È disponibile", ha confermato il tecnico italiano. "Nell’ultima partita era sicuramente in panchina, e per Cole è stato più complicato perché ora deve ritornare in termini di condizione fisica. È disponibile, può iniziare la partita. L’idea è quella di farlo giocare progressivamente fino a quando potrà giocare 90 minuti". Quanto alla forma di Reece James, capitano polivalente in grado di giocare sull'esterno a destra ma anche a centrocampo: "Non ci aspettiamo che inizi dopo il suo stop… È complicato. Mi piacerebbe farlo partire titolare, ma dobbiamo fare la cosa giusta", ha riflettuto Maresca.

"Penso che possa giocare in entrambe le posizioni. È stato terzino per tutta la vita, ma ha anche giocato a centrocampo. Credo comunque che possa essere efficace in entrambe le posizioni", ha spiegato il coach dei Blues. "Quando decidiamo di schierarlo a centrocampo, la maggior parte delle volte è anche perché vogliamo fisicità in quella zona del campo, ad esempio contro squadre forti nel mezzo. Quindi dipende un po’ dal piano di gioco. Ma, come hai detto, sta andando molto bene in entrambe le posizioni".