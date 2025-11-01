Chelsea, Joao Pedro decisivo contro il Tottenham: Maresca aggancia il podio
Il Chelsea supera 1-0 il Tottenham grazie a un gol di Joao Pedro al 34' del primo tempo. La squadra di Enzo Maresca grazie a questa vittoria si porta così a quota 17 punti dopo 10 gare giocate, agganciando proprio il Tottenham e anche il Sunderland ed il Manchester United. I Blues sono ora a -1 dal secondo posto del Bournemouth ed a -8 dalla vetta dell'Arsenal.
Premier League, la 10a giornata
Brighton - Leeds 3-0
Burnley - Arsenal 0-2
Crystal Palace - Brentford 2-0
Fulham - Wolverhampton 3-0
Nottingham Forest - Manchester United 2-2
Tottenham - Chelsea 0-1
Liverpool - Aston Villa (1 novembre, ore 21)
West Ham - Newcastle (2 novembre, ore 15)
Manchester City - Bournemouth (2 novembre, ore 17:30)
Sunderland - Everton (3 novembre, ore 21)
Classifica
1. Arsenal 25
2. Bournemouth 18*
3. Tottenham 17
4. Chelsea 17
5. Sunderland 17*
6. Manchester United 17
7. Manchester City 16*
8. Crystal Palace 16
9. Brighton 15
10. Liverpool 15*
11. Aston Villa 15*
12. Brentford 13
13. Newcastle 12*
14. Fulham 11
15. Everton 11*
16. Leeds 11
17. Burnley 10
18. Nottingham 6
19. West Ham 4*
20. Wolverhampton 2
*una gara in meno