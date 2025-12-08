Real Madrid, l'emergenza in difesa si acuisce: nuovo infortunio per Eder Militao

Serata amara per il Real Madrid, costretto a rinunciare dopo appena 23 minuti a Éder Militão nella sfida contro il Celta Vigo. Il difensore brasiliano ha accusato un problema muscolare subito dopo un intervento decisivo in recupero, con cui aveva evitato il gol del possibile vantaggio avversario. Un gesto applaudito dal Bernabéu, che però è stato anche il preludio all’ennesimo infortunio in una stagione complicata per il reparto arretrato. Militão è stato sostituito da Rüdiger, ma la preoccupazione è subito salita.

Per Xabi Alonso si prospetta un’emergenza totale in vista della Champions League contro il Manchester City. La lista degli indisponibili in difesa è ormai lunghissima: Huijsen, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Alaba e Mendy sono già ai box. Un quadro che lascia il tecnico con pochissime soluzioni per preparare una delle partite più delicate della stagione.

L’infortunio di Militão arriva nel momento meno opportuno e complica ulteriormente i piani del Real Madrid, chiamato a resistere all’urto europeo senza gran parte della sua retroguardia titolare.