Fonseca, ritorno amaro in Ligue 1: l'Olympique Lione cade in casa del Lorient

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Nella serata del ritorno in panchina di Paulo Fonseca, L'Olympique Lione cade 1-0 sul campo del Lorient, che decide la sfida grazie al gol di Pablo Pagis realizzato nel primo tempo. Nella ripresa l’OL, rimasto in dieci uomini, tenta con insistenza la rimonta mettendo più volte in difficoltà il portiere Mvogo, ma senza trovare il pari.

Il Lorient, però, non si limita a difendersi: crea altre occasioni e legittima un successo meritato che vale il 13° posto in classifica. Stop pesante per il Lione, che resta al quinto posto e vede rallentare la propria corsa nelle zone alte della Ligue 1.

LIGUE 1 - 15ª GIORNATA
Brest-Monaco 1-0
Lille-Marsiglia 1-0
Nantes-Lens 1-2
Tolosa-Strasburgo 1-0
PSG-Rennes 5-0
Nizza-Angers 0-1
Auxerre-Metz 3-1
Le Havre-Paris FC 0-0
Lorient-Lione 1-0

CLASSIFICA
1. Lens 34
2. Paris Saint-Germain 33
3. Marsiglia 29
4. Lilla 29
5. Lione 24
6. Rennes 24
7. Monaco 23
8. Strasburgo 22
9. Tolosa 20
10. Brest 19part
11. Angers 19
12. Nizza 17
13. Lorient 17
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Nantes 11
17. Auxerre 12
18. Metz 11

*una gara in meno

