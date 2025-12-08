Vinicius rinnova? Allora l'Arabia Saudita cambia obiettivo, ma guarda sempre al Real

Il Real Madrid deve fare i conti con un nuovo assalto proveniente dall’Arabia Saudita, determinata a strappare Rodrygo al club blanco. Secondo quanto riportato da AS, la Saudi Pro League sta preparando un’offerta concreta per convincere l’esterno brasiliano, considerato uno dei talenti più preziosi del Bernabéu dopo Mbappé e Vinicius. Per i club del Golfo si tratta di un obiettivo prioritario: un giocatore già affermato, con un impatto immediato e un profilo ideale per continuare a far crescere il livello del campionato saudita.

L’idea è quella di mettere sul tavolo una proposta economica eccezionale, sufficiente non solo ad attirare l’attenzione del Real Madrid, ma anche a testare le reali intenzioni del giocatore, che finora ha espresso il desiderio di proseguire la propria carriera ai massimi livelli europei.

Nonostante il ruolo di Rodrygo sia stato messo in discussione in questa stagione, il club spagnolo resta compatto: in casa Madrid non si parla minimamente di una cessione, soprattutto a gennaio. Tuttavia, il potere finanziario dell’Arabia Saudita rappresenta una minaccia reale e crescente, capace di cambiare equilibri e programmi anche dei club più solidi.

La sensazione è che presto arriverà l’offensiva ufficiale. E il Real Madrid, pur intenzionato a blindare il suo gioiello, sa di dover restare vigile: il futuro di Rodrygo potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato.