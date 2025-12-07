PSG, nessun caso Safonov: il club smentisce l’ipotesi addio e conferma fiducia nel portiere

Matvey Safonov, arrivato al Paris Saint-Germain nell’estate 2024, sembra essersi ormai ambientato alla perfezione. Il portiere russo, nonostante il ridottissimo minutaggio - appena una presenza in stagione - si è integrato senza difficoltà nello spogliatoio parigino, imparando rapidamente francese e inglese e guadagnandosi la stima interna per professionalità e comportamento. Un contesto molto diverso dalle polemiche esterne che avevano accompagnato il suo arrivo.

Secondo L’Équipe, durante l’incontro avvenuto un mese fa al Campus di Poissy tra il suo agente e Luis Campos, consulente sportivo del QSI, non si è mai parlato di una possibile partenza. Da ambienti vicini alla dirigenza è trapelato un messaggio chiaro: “Non dimenticate che lo abbiamo ingaggiato per cinque anni”. Una smentita secca ai rumor di mercato e un segnale di fiducia totale nel progetto che coinvolge il 25enne.

Il PSG, dunque, non intende privarsi di Safonov, percepito come una risorsa per il futuro nonostante la presenza di Chevalier. Al momento non esistono tensioni ufficiali. Per il club parigino, il portiere resta parte integrante del progetto tecnico.