Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

PSG, nessun caso Safonov: il club smentisce l’ipotesi addio e conferma fiducia nel portiere

PSG, nessun caso Safonov: il club smentisce l’ipotesi addio e conferma fiducia nel portiereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Matvey Safonov, arrivato al Paris Saint-Germain nell’estate 2024, sembra essersi ormai ambientato alla perfezione. Il portiere russo, nonostante il ridottissimo minutaggio - appena una presenza in stagione - si è integrato senza difficoltà nello spogliatoio parigino, imparando rapidamente francese e inglese e guadagnandosi la stima interna per professionalità e comportamento. Un contesto molto diverso dalle polemiche esterne che avevano accompagnato il suo arrivo.

Secondo L’Équipe, durante l’incontro avvenuto un mese fa al Campus di Poissy tra il suo agente e Luis Campos, consulente sportivo del QSI, non si è mai parlato di una possibile partenza. Da ambienti vicini alla dirigenza è trapelato un messaggio chiaro: “Non dimenticate che lo abbiamo ingaggiato per cinque anni”. Una smentita secca ai rumor di mercato e un segnale di fiducia totale nel progetto che coinvolge il 25enne.

Il PSG, dunque, non intende privarsi di Safonov, percepito come una risorsa per il futuro nonostante la presenza di Chevalier. Al momento non esistono tensioni ufficiali. Per il club parigino, il portiere resta parte integrante del progetto tecnico.

Articoli correlati
Safonov-show, messaggio a Luis Enrique e Chevalier: il PSG ha scoperto un altro portiere?... Safonov-show, messaggio a Luis Enrique e Chevalier: il PSG ha scoperto un altro portiere?
Dura al PSG, Safonov: "Nei primi mesi la gente mi evitava. 'Chi abbiamo comprato?'"... Dura al PSG, Safonov: "Nei primi mesi la gente mi evitava. 'Chi abbiamo comprato?'"
Safonov via dal PSG a gennaio? Dalla Russia: "Non ci sta pensando. E neanche il PSG"... Safonov via dal PSG a gennaio? Dalla Russia: "Non ci sta pensando. E neanche il PSG"
Altre notizie Calcio estero
Vinicius rinnova? Allora l'Arabia Saudita cambia obiettivo, ma guarda sempre al Real... Vinicius rinnova? Allora l'Arabia Saudita cambia obiettivo, ma guarda sempre al Real
Real Madrid, l'emergenza in difesa si acuisce: nuovo infortunio per Eder Militao Real Madrid, l'emergenza in difesa si acuisce: nuovo infortunio per Eder Militao
PSG, nessun caso Safonov: il club smentisce l’ipotesi addio e conferma fiducia nel... PSG, nessun caso Safonov: il club smentisce l’ipotesi addio e conferma fiducia nel portiere
Farioli in campionato non sbaglia: successo del Porto e allungo in vetta alla classifica... Farioli in campionato non sbaglia: successo del Porto e allungo in vetta alla classifica
Real Madrid, altra notte da incubo: ko in casa con il Celta Vigo. E il Bernabeu contesta... Real Madrid, altra notte da incubo: ko in casa con il Celta Vigo. E il Bernabeu contesta
Fonseca, ritorno amaro in Ligue 1: l'Olympique Lione cade in casa del Lorient Fonseca, ritorno amaro in Ligue 1: l'Olympique Lione cade in casa del Lorient
Salah nel mirino della critica a Liverpool dopo lo sfogo: "Egoista, parla solo quando... Salah nel mirino della critica a Liverpool dopo lo sfogo: "Egoista, parla solo quando vuole"
Bakayoko è pronto a tornare: "In arrivo novità di mercato, il calcio mi manca molto"... Bakayoko è pronto a tornare: "In arrivo novità di mercato, il calcio mi manca molto"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yldiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.1 Un'altra doccia fredda per la Juventus. Spalletti sconfitto e fischiato dai suoi ex tifosi
Immagine top news n.2 Il Napoli torna primo con super Hojlund. Conte gode e si coccola i suoi calciatori
Immagine top news n.3 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.4 Napoli, Conte: "Grazie ai giocatori. Avevamo 5 partite dure, potevano farci il c**o. Non vado oltre"
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Il Napoli è andato più forte, serve un passo avanti velocemente"
Immagine top news n.6 Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Hojlund cecchino, Kelly da incubo. Conte domina Spalletti
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo (almeno) per una notte, domani tocca al Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Lazio riabbraccia Immobile, Patric: "Una bella persona. Oggi un'emozione diversa"
Immagine news Serie A n.2 Locatelli: "Pessimo primo tempo. Basta paragoni con la Juve del passato"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Spalletti: "Dipendenti da Yildiz? No, anche lui ha sbagliato palloni facili stasera"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Cancellieri: "Sofferto insieme, anche in dieci. Sono al 95%"
Immagine news Serie A n.5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i risultati della domenica: il Palermo vince a Empoli, la Samp ribalta la Carrarese
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"
Immagine news Serie B n.4 Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Faggiano: "Tifosi rammaricati per il periodo storto, restiamo uniti"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, Stellone: "Ci manca qualche punto, ma siamo in corsa per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.3 Torres, Greco furioso dopo il pari con il Pineto: "Una squadra in campo, gare così vanno vinte"
Immagine news Serie C n.4 Antonini a sorpresa in diretta social: "Consegno il Trapani Calcio al Sindaco. Pronto a dimettermi”
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati caro"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?