Farioli in campionato non sbaglia: successo del Porto e allungo in vetta alla classifica

Il Porto di Francesco Farioli continua la sua marcia in vetta alla Primeira Liga, imponendosi 2-0 sul campo del Tondela nel 13° turno. Un successo pesante, soprattutto alla luce del pareggio tra Sporting e Benfica, che permette ai Dragões di allungare sulle dirette concorrenti: +5 sui biancoverdi e +8 sulle Águias.

A Tondela, dove la squadra di casa non ha ancora vinto in campionato, il Porto aveva già sfiorato il vantaggio nel primo tempo con un gol annullato a Rodrigo Mora al 33’. La partita si è poi decisa in avvio di ripresa, quando in appena due minuti Samu (48’) e William Gomes (49’) hanno firmato il doppio colpo che ha chiuso i giochi. Il Porto sale così a 37 punti e consolida la propria leadership, mentre il Tondela resta in zona bassa, al 16° posto con nove punti.

LIGA PORTUGAL - 13ª GIORNATA

Benfica-Sporting 1-1

Santa Clara-Casa Pia 1-0

AFS-Rio Ave 1-2

Famalicao-Sporting Braga 1-2

Estoril-Moreirense 3-3

Alverca-Nacional 1-0

Estrela-Arouca 3-1

Tondela-Porto 0-2

Guimaraes-Gil Vicente

CLASSIFICA

Porto 37

Sporting 32

Benfica 29

Gil Vicente 23

Sporting Braga 22

Famalicao 20

Moreirense 19

Guimaraes 17

Rio Ave 16

Santa Clara 15

Alverca 14

Estoril 12

Nacional 12

Estrela 11

Tondela 9

Casa Pia 9

Arouca 9

AFS 3