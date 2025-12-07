Farioli in campionato non sbaglia: successo del Porto e allungo in vetta alla classifica
Il Porto di Francesco Farioli continua la sua marcia in vetta alla Primeira Liga, imponendosi 2-0 sul campo del Tondela nel 13° turno. Un successo pesante, soprattutto alla luce del pareggio tra Sporting e Benfica, che permette ai Dragões di allungare sulle dirette concorrenti: +5 sui biancoverdi e +8 sulle Águias.
A Tondela, dove la squadra di casa non ha ancora vinto in campionato, il Porto aveva già sfiorato il vantaggio nel primo tempo con un gol annullato a Rodrigo Mora al 33’. La partita si è poi decisa in avvio di ripresa, quando in appena due minuti Samu (48’) e William Gomes (49’) hanno firmato il doppio colpo che ha chiuso i giochi. Il Porto sale così a 37 punti e consolida la propria leadership, mentre il Tondela resta in zona bassa, al 16° posto con nove punti.
LIGA PORTUGAL - 13ª GIORNATA
Benfica-Sporting 1-1
Santa Clara-Casa Pia 1-0
AFS-Rio Ave 1-2
Famalicao-Sporting Braga 1-2
Estoril-Moreirense 3-3
Alverca-Nacional 1-0
Estrela-Arouca 3-1
Tondela-Porto 0-2
Guimaraes-Gil Vicente
CLASSIFICA
Porto 37
Sporting 32
Benfica 29
Gil Vicente 23
Sporting Braga 22
Famalicao 20
Moreirense 19
Guimaraes 17
Rio Ave 16
Santa Clara 15
Alverca 14
Estoril 12
Nacional 12
Estrela 11
Tondela 9
Casa Pia 9
Arouca 9
AFS 3
