Endrick ha già stregato il Lione e Fonseca ora vuole tenerselo: la richiesta al Real Madrid

Il mercato invernale di Ligue 1 ha trovato un protagonista inatteso: l’Olympique Lione. Alla ricerca urgente di soluzioni offensive, la squadra di Paulo Fonseca è riuscita a strappare al Real Madrid Endrick con la formula del prestito fino al termine della stagione, garantendo al brasiliano quel minutaggio che in Spagna non aveva trovato.

Un’operazione pianificata da tempo, già dall’autunno 2025, che sta producendo effetti immediati. In sole tre presenze ufficiali, l’ex Palmeiras ha messo insieme 4 reti e un assist, diventando subito centrale nel gioco dell’OL e attirando l’attenzione della stampa francese e internazionale.

Secondo ESPN Brasile, il tecnico ex Milan e Roma avrebbe chiesto alla dirigenza di sondare il terreno con il Real per estendere l’accordo anche alla stagione 2026-27. Ipotesi complessa, ma non del tutto irrealistica. Endrick vuole evitare un nuovo periodo da comprimario al Bernabeu e punti a costruirsi spazio in vista del Mondiale 2026.

L’obiettivo principale resta imporsi nei Blancos, con cui ha un contratto fino al 2030. Tuttavia, se le prospettive dovessero restare limitate, il suo entourage potrebbe valutare un ulteriore prestito o persino una formula con opzione di riscatto. A Lione, intanto, il presente parla già di un impatto decisivo.