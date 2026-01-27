Ufficiale Ricordate Dani Guiza? Campione d'Europa 2008, a 45 anni firma col club della sua città

Il tempo sembra non avere effetto su Dani Guiza. A 45 anni, l’ex capocannoniere della Liga e uno degli ultimi bomber spagnoli a vincere il Pichichi ha deciso di rimettersi in gioco, firmando un contratto con il Jerez Industrial fino al termine della stagione nella Primera Andaluza, l'ottava divisione del calcio spagnolo. Dopo l’esperienza dello scorso anno al Rayo Sanluqueño, l’attaccante continua così la sua carriera nei campionati regionali, spinto da una passione che non accenna a spegnersi.

L’annuncio è arrivato in modo originale, con un video che lo mostra entrare per la prima volta allo stadio Pedro Garrido, accolto dall’entusiasmo del club. “Giuro che non è un pesce d’aprile. Dani Guiza è ora un giocatore del Jerez Industrial”, ha scritto la società, sottolineando il valore di esperienza e leadership che il veterano potrà portare alla squadra.

Nel suo primo messaggio ai tifosi, Guiza ha parlato di un ritorno simbolico alle origini, indossando per la prima volta la maglia del quartiere in cui è cresciuto. Negli ultimi anni ha continuato a giocare tra le squadre della provincia di Cadice, senza mai abbandonare il campo. Una carriera lunghissima, passata anche da Maiorca, Getafe, Fenerbahçe e Cadice, che oggi trova un nuovo capitolo. Per Güiza, il calcio resta casa.