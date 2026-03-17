Chelsea, Rosenior deluso: "Reece James out col PSG. Infortunio? Non è un buon segno..."

Il 5-2 incassato al Parco dei Principi sembra una montagna insormontabile per chiunque, anche per il Chelsea, che nel ritorno degli ottavi di Champions League avrà bisogno di un miracolo a Stamford Bridge con il PSG per riaprire i discorsi passaggio del turno. Liam Rosenior, tecnico dei Blues, tra l'altro ha dovuto annunciare l'assenza del capitano Reece James per infortunio al bicipite femorale: "Reece ha sentito qualcosa al bicipite femorale contro il Newcastle. È un colpo davvero frustrante e deludente per noi", ha anticipato in conferenza stampa.

"Non conosciamo ancora la reale entità dell'infortunio, ma è fuori per la partita. Con un infortunio al bicipite femorale non è mai un buon segno; per quanto riguarda Reece, lo sottoporremo a una risonanza e poi ne sapremo di più. Sappiamo quanto sia un giocatore importante e un leader per il gruppo: è il nostro capitano. Qualsiasi giocatore, in qualsiasi momento, se sente qualcosa si preoccupa. Una volta ottenuta la diagnosi completa, potremo rilasciare un comunicato ufficiale".

Novità invece su Estevão: "È tornato ad allenarsi. È di nuovo parte del gruppo, valuteremo se potrà partecipare alla partita in qualche modo domani", ha ammesso Rosenior. Invece importante la scelta della UEFA di evitare la squalifica di Pedro Neto per la spinta sul raccattapalle all'andata: "Fantastico. È un top player, si è scusato per l'incidente di Parigi. Non c'era cattiva intenzione, voleva solo riprendere il gioco e la UEFA ha preso la decisione giusta".