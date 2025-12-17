Il governo Trump limiterà l'accesso negli USA ad altri Paesi: 2 sono qualificati al Mondiale

Continuano le limitazioni imposte dal governo americano nei confronti dei tifosi di alcuni paesi in vista della Coppa del Mondo 2026. Ieri Donald Trump ha firmato un documento che limita l’ingresso negli USA per i cittadini di diversi stati africani e mediorientali. A quelli già presenti nella lista nera - Iran e Haiti - si aggiungono ora Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan, Siria e i titolari di passaporto rilasciato dall’Autorità Palestinese.

Per altri 15 paesi, tra cui due qualificati al Mondiale 2026 - Senegal e Costa d’Avorio - le restrizioni saranno parziali. Tali limitazioni non riguardano atleti e diplomatici, ma i tifosi in possesso di passaporto senegalese o ivoriano dovranno affrontare procedure complesse per assistere alle partite. La motivazione ufficiale delle autorità americane è legata al cosiddetto "visa overstay rate": 4% per il Senegal e 8% per la Costa d’Avorio, ovvero la percentuale di visitatori che restano negli Stati Uniti oltre la scadenza del visto.

La Coppa del Mondo 2026, co-organizzata da USA, Messico e Canada, prenderà il via l’11 giugno. La Costa d’Avorio è stata inserita nel Gruppo E con Germania, Curaçao ed Ecuador, mentre il Senegal affronterà Francia, Norvegia e una squadra proveniente dagli spareggi. Prima del torneo, il Senegal sfiderà anche la nazionale statunitense il 31 maggio a Charlotte.