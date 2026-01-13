Chiesa titolare, ma sostituito nel Liverpool. Slot: "Avevamo bisogno di tutti"

Il Liverpool avanza in FA Cup e Federico Chiesa trova finalmente spazio da titolare. Al 60' della sfida al Barnsley per la verità l'esterno italiano si è avvicinato alla panchina e sembrava non aver capito se il tecnico Arne Slot lo volesse sostituire, o se invece volesse dargli indicazioni. L'allenatore conferma che tocca a lui lasciare il posto ad Ekitike. I Reds si impongono 4-1, i rumor d'addio per Chiesa continuano ad inseguirsi, con la Juventus che rimane sulle sue tracce.

Al termine della sfida Slot ha commentato così le scelte di formazione: "Per ogni squadra è molto importante avere una rosa forte in profondità. L'abbiamo visto quando abbiamo giocato contro l'Arsenali. Oggi ho cambiato un po' la formazione, non è stata una gara come quella con il Plymouth la scorsa stagione. Ma nemmeno come quella contro il Crystal Palace questa stagione in Coppa di Lega".

Sui motivi, ha aggiunto: "Primo, perché prendiamo questa competizione molto sul serio e in secondo luogo perché non ho avuto la possibilità di cambiare di più, anche perché non potevo fare 11 sostituzioni. Potevo, ma poi avrei dovuto attingere anche dagli U21 e dagli U18. Penso che la partita di stasera abbia dimostrato che avevamo bisogno di molti giocatori della prima squadra per vincere questa partita. Non lo dico come complimento a me stesso, ma penso di aver preso la decisione giusta nel far giocare con molti titolari. Inoltre non ho avuto altre opportunità, anche se avrei potuto sfidare quattro o cinque giocatori dell'U21, ma ho scelto di non farlo".