Il City mette pressione sull'Arsenal, Guardiola: "Non sono 3 punti di distacco, vedremo domani"

Il Manchester City risponde presente e mette pressione all’Arsenal con una vittoria netta sul Fulham. I campioni d’Inghilterra partono con grande intensità, sfruttano le incertezze degli avversari e chiudono il match già nel primo tempo grazie ai gol di Semenyo, O’Reilly e Haaland. Un successo che riporta i Citizens a tre punti dai Gunners, anche se Guardiola invita alla prudenza: l’Arsenal deve ancora scendere in campo contro il Brentford.

Nel post gara, il tecnico catalano ha analizzato così la prestazione dei suoi: "Sì, non era facile dopo una partita con tante emozioni come quella contro il Liverpool. Se avessimo lasciato giocare il Fulham ci avrebbe dato problemi, è un grande team. Ma il nostro primo tempo è stato di altissimo livello. Siamo stati uniti, compatti. Sono molto contento dei ragazzi, hanno dimostrato che possiamo fare cose importanti".

Guardiola ha poi elogiato l’impatto di Semenyo: "Ha segnato molti gol, ha un grande fiuto. Ma non è solo questo, sa anche tenere la palla e gestirla molto bene. È un grande giocatore, il club ha fatto un ottimo acquisto". Su O’Reilly, schierato a centrocampo dopo aver giocato da terzino in altre occasioni, l’allenatore ha spiegato: "Quella è la sua posizione, da numero dieci. Oggi ha fatto un buon lavoro. La squadra sta crescendo e i giocatori stanno rientrando".

Infine, su Haaland, sostituito all’intervallo: "Aveva qualche fastidio, per questo lo abbiamo cambiato. Ho imparato da un errore che facevo da giovane: non bisogna dubitare dei grandi goleador, alla fine ti fanno ricredere. La stagione è lunga, abbiamo bisogno di lui al meglio per il finale". Sulla corsa al titolo, Guardiola ha concluso: "Non sono tre punti, dopo la partita di domani vedremo quanti sono. Sì, certo che guarderò la gara, ma con Arteta ci conosciamo molto bene".