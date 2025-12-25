Guardiola minaccia, Haaland non sgarra: il norvegese posta la foto del peso dopo il Natale

“Li peseremo prima di andare via e poi quando torneranno il 25 io sarò lì a controllare quanti chili ingrasseranno. Quando torneranno dopo tre giorni di riposo, voglio vedere come si presenteranno”. Pep Guardiola aveva scelto la tolleranza zero, fra il serio ed il faceto, per salutare i suoi giocatori del Manchester City, dopo la vittoria per 3-0 sul West Ham ed in vista dei pranzi di Natale.

Il suo City scenderà in campo il 27 dicembre contro il Nottingham Forest nella gara delle 13.30 e il tecnico catalano ha fatto capire che non manderà in campo giocatori che avranno sgarrato nei banchetti di casa. Fra questi non ci sarà Erling Haaland: il norvegese, oggi alla ripresa degli allenamenti, ha postato una foto della sua pesatura. “Tutto bene”, ha scritto Haaland a corredo della foto che ritrae il valore di 94,4 kg e che ha scatenato i commenti divertiti di tanti suoi compagni di squadra, fra cui Gigio Donnarumma.