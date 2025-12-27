Sudafrica, il CT furioso: "Salah era sorpreso che fosse rigore. E cos'è il braccio di appoggio?"

Qualcosa non torna. L’allenatore del Sudafrica, Hugo Broos, ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nel post-sconfitta contro l'Egitto a proposito del rigore dubbio in favore di Mohamed Salah, dal quale ha segnato il gol decisivo ieri. Il cucchiaio di Salah dagli undici metri è arrivato dopo un fallo che lui stesso ha subito da Khuliso Mudau. La mano del terzino destro dei Bafana ha colpito il volto di Salah, ma il contatto è stato minimo.

"Nel primo tempo l’Egitto è stato la squadra migliore. Nel secondo tempo siamo stati migliori noi. La partita è stata decisa da due decisioni, due decisioni che non erano corrette", ha esordito Broos di fronte ai giornalisti in mixed zone. "La prima è stata ridicola. Anche Mo Salah mi ha detto dopo la partita che era sorpreso che quello fosse un rigore", l'ammissione forte del tecnico del Sudafrica riguardo l'esterno offensivo del Liverpool ed ex Fiorentina.

L’altra decisione contestata all’arbitro Ndabihawenimana riguardava invece un rigore per la squadra di Broos, per un presunto fallo di mano di Yasser Ibrahim: una respinta col braccio di un tiro all'interno dell'area. Tuttavia, nonostante il controllo del VAR, il penalty non è stato assegnato perché il braccio di Ibrahim è stato giudicato in posizione naturale a sostegno del corpo, pur essendo esteso. "Il secondo era un vero rigore, perché il braccio era staccato dal corpo e il pallone ha colpito il braccio", ha dichiarato Broos.

"Ma poi improvvisamente c’è la regola del braccio di appoggio. Che cos’è il braccio di appoggio?", ha ribattuto il CT del Sudafrica. "Ora ci sono così tante regole per stabilire se è rigore o no che la gente non sa più cosa decidere", la conclusione.