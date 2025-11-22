City, Guardiola una furia: "Donnarumma si è lamentato? È successo qualcosa di sbagliato"

"Partita equilibrata, occasioni e una gara divertente. Ma alla fine hanno segnato due gol e hanno vinto". Comincia così l'analisi di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel post-sconfitta rimediata in casa del Newcastle per 2-1 dopo oltre 90 minuti di fuoco tra polemiche, scintille e confronti con l'arbitro da parte del tecnico spagnolo. "In generale siamo stati davvero bravi. Abbiamo avuto occasioni e il ritmo nel secondo tempo è stato molto, molto migliore, solo che non siamo riusciti a concretizzare in un paio di momenti", la considerazione offerta ai microfoni di Sky Sports UK.

Passando poi a spiegare cosa dica alla sua squadra in merito alle occasioni sprecate: "Bene, continuate così. So che questa intensità e questo pressing sono buoni. La loro fisicità a centrocampo era davvero forte, non siamo riusciti a concretizzare nei momenti del secondo tempo, quando avevamo le occasioni. Nei duelli, hanno vinto loro perché hanno provocato questo tipo di partita". Passando poi al clou, come le lamentele di Donnarumma per un fallo subito sul gol vittoria di Barnes e del Newcastle: "Se si è lamentato, è perché è successo qualcosa di sbagliato. La stessa cosa era successa contro il Bournemouth. È quello che è", la chiosa rapida di Guardiola.

Su cosa abbia detto invece a Bruno Guimarães al fischio finale, quando sono saltati i nervi: "Gli ho detto quanto è bravo, e sulla situazione con Gigio (Donnarumma, ndr) gli ho spiegato cosa fosse successo nelle situazioni precedenti. Se mi sia lamentato del modo di giocare del Newcastle? No, non mi sono lamentato di questo". E l'intervista è finita.