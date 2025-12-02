City, Guardiola scongiura Foden: "Spero rimanga qui tutta la carriera". Futuro capitano?

Il figlio "acquisito" del Manchester City, originario di Stockport ma praticamente svezzato ed esploso con la maglia degli sky blues dopo un percorso intero nelle Academy, rimarrà a lungo nel club inglese. Non lo ha dichiarato il diretto interessato, ma se fosse per Pep Guardiola dovrebbe andare a finire così. L'allenatore spagnolo, infatti, vorrebbe che il talentino classe 2000 compiesse un'intera carriera all'ombra di Eithad Stadium per diventare il futuro capitano.

Dopo aver ritrovato in forma smagliante il 25enne, alle volte esterno offensivo e altre trequartista di fantasia, Foden arriva da una grande doppietta ai danni del Leeds e oggi affronterà il Fulham nell'impegno infrasettimanale di Premier League. Parlando alla stampa nella conferenza pre-partita, Guardiola ha però speso parole al miele per il giocatore inglese: "Spero possa rimanere qui per tutta la carriera", ha ammesso. "È un giocatore speciale, un tifoso del City cresciuto nell’Accademia, non ci sono dubbi su questo".

"Lui capitano? Se vuole diventarlo, sì. Ma i capitani nascono da sé stessi e dal loro comportamento in campo e fuori dal campo. Dipende da lui", ha spiegato Guardiola. "In campo è sempre stato così leader. Non è uno che parla molto nello spogliatoio, ma in campo non si nasconde mai dietro le quinte o per quello che succede intorno a lui. Ha sempre preso responsabilità fin dal primo giorno, ha una presenza incredibile in campo". Dettagli e caratteristiche personali di Foden spiegati dal suo allenatore.

E ora l'obiettivo è replicare, se non superare, il record personale di 20 gol stagionali con il City: "Lo ha già fatto in passato", ha sottolineato Pep. "L’anno in cui abbiamo vinto l’ultimo titolo di Premier League e abbiamo vinto quattro titoli di fila, lui era il miglior giocatore. Non so quanti gol abbia segnato, ma ne aveva molti. Il successo non dipende solo dagli attaccanti, ma soprattutto dagli esterni e dai centrocampisti offensivi. Gundogan ha segnato molti gol nell’anno del nostro Treble, quindi ne abbiamo bisogno".