Coleman critica la Premier League: "Casi Everton e City stanno distruggendo il campionato"

Seamus Coleman ha criticato duramente la gestione della Premier League riguardo alle penalizzazioni in punti inflitte all'Everton e all'estenuante vicenda giudiziaria che coinvolge il Manchester City, affermando che questa scia di controversie sta danneggiando gravemente l'intero campionato. L'Everton aveva subito una prima sanzione di dieci punti nel novembre 2023, poi ridotta a sei in sede di appello, prima di incappare in un ulteriore penalizzazione di due punti.

L'ex capitano dei Toffees ha sottolineato con forza come calciatori e tifosi siano stati ingiustamente puniti per decisioni prese esclusivamente dai vertici societari: "Che il City sia colpevole o meno, questa situazione sta distruggendo il campionato, la stagione e ogni singola squadra, perché si vive nella costante attesa di capire cosa succederà. E se continuano a vincere titoli, è davvero strano che il miglior campionato al mondo debba portarsi dietro un interrogativo così ingombrante".

Il difensore irlandese ha infine espresso forti perplessità sulle tempistiche e sulle disparità di trattamento adottate dagli organi di giustizia sportiva, interrogandosi apertamente sul motivo per cui realtà come Everton e Nottingham Forest abbiano dovuto affrontare sanzioni immediate, mentre il caso relativo al Manchester City continua a rimanere ancora irrisolto.