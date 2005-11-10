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Karaoke fino al mattino e poi in un pub per PSG-Barça: in Inghilterra critiche al solito Grealish

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 16:41Calcio estero
01.11.2026 16:41Calcio estero
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Jack Grealish escluso dall'Everton per motivi disciplinari. L'inglese avrebbe saltato un allenamento dopo aver trascorso due serate consecutive fuori.
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Nuovo caso disciplinare per Jack Grealish. L'esterno inglese, in prestito dal Manchester City all'Everton, è stato escluso dalla rosa per la sfida di Coppa di Lega vinta 3-1 contro il Newcastle per una "violazione del regolamento disciplinare". David Moyes non ha voluto entrare nei dettagli: "Non fornirò dettagli, è una decisione del club e la appoggio. Non voglio approfondire troppo l'argomento". Secondo il Daily Mail, alla base della punizione ci sarebbe l'assenza dall'allenamento del lunedì, tre giorni prima della partita. Una settimana prima, contro l'Arsenal, Grealish era invece risultato ufficialmente indisponibile per malattia.

Due serate fuori prima dell'allenamento saltato

A ricostruire i giorni precedenti è anche il Sun. Grealish avrebbe trascorso la serata di lunedì 19 ottobre in un karaoke londinese insieme ad alcuni amici, rimanendo nel locale fino alle prime ore del mattino. Il giorno seguente, dopo essersi regolarmente allenato con l'Everton, sarebbe uscito nuovamente: questa volta in un pub irlandese di Wilmslow insieme a Jordan Pickford, Tyler Dibling e all'ex compagno del Manchester City Kyle Walker, assistendo in una sala privata alla sfida di Champions League tra PSG e Barcellona.

Moyes appoggia la decisione del club

Non è stato chiarito ufficialmente se le serate trascorse fuori abbiano avuto un peso diretto sulla sanzione, mentre il dato indicato come decisivo dal Daily Mail resta l'allenamento saltato. Moyes ha comunque scelto di sostenere pubblicamente la posizione dell'Everton senza aggiungere ulteriori particolari. Grealish, arrivato in prestito dal Manchester City, ha finora disputato otto partite con i Toffees in questa stagione senza trovare né gol né assist.

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