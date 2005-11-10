Premier League, colpo Everton a Newcastle: decide Barry. Fischi a St James' Park

Il posticipo della nona giornata di Premier League va all'Everton, che espugna St James' Park battendo 1-0 il Newcastle. A decidere la sfida è il gol realizzato da Barry dopo appena quattro minuti dall'inizio della ripresa. Secondo successo contro i Magpies nel giro di quattro giorni per la squadra di David Moyes, che continua la propria risalita e raggiunge quota 13 punti, portandosi al settimo posto alle spalle di Liverpool e Brentford.

Newcastle in difficoltà: fischi al termine della partita

Serata decisamente negativa per il Newcastle, protagonista di una prestazione insufficiente e incapace di reagire dopo essere passato in svantaggio. Al fischio finale dagli spalti di St James' Park sono arrivati forti fischi nei confronti della squadra, che resta ferma a 11 punti al tredicesimo posto. Il momento dei Magpies si fa complicato: nelle ultime quattro partite di Premier League è arrivata una sola vittoria, mentre l'Everton continua a guadagnare terreno sotto la guida di Moyes.

Premier League, il programma della 9^ giornata

Sabato 31 ottobre

Chelsea - Manchester United 2-0

Bournemouth - Leeds 2-0

Brentford - Nottingham Forest 2-0

Coventry - Sunderland 3-1

Hull City - Ipswich 2-2

Manchester City - Brighton 0-1

Tottenham - Crystal Palace 2-0

Aston Villa - Fulham 1-1

Domenica 1 novembre

Liverpool - Arsenal 0-1

Lunedì 2 novembre

Newcastle - Everton 0-1

1. Arsenal 24 (9)

2. Manchester City 21 (9)

3. Brighton 19 (9)

4. Chelsea 16 (9)

5. Liverpool 15 (8)

6. Brentford 14 (9)

7. Everton 13 (9)

8. Bournemouth 12 (9)

9. Tottenham 12 (9)

10. Aston Villa 12 (9)

11. Hull City 11 (9)

12. Leeds United 11 (9)

13. Newcastle United 11 (8)

14. Ipswich Town 11 (9)

15. Coventry City 9 (9)

16. Fulham 9 (9)

17. Manchester United 7 (9)

18. Crystal Palace 7 (9)

19. Nottingham Forest 6 (9)

20. Sunderland 5 (9)