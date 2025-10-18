Mondiale Under 20, il 3° posto se lo prende la Colombia: Francia battuta 1-0
La Colombia batte la Francia per 1-0 grazie a un gol di Oscar Perea al 2' e si prende il terzo posto del Mondiale Under 20. Una partita decisamente combattuta, risolta in avvio da una rete dell'esterno offensivo su assist di Benitez Hernandez. Il cammino dei Cafeteros è stato senz'altro positivo, ma si è interrotto in semifinale contro l'Argentina, che si giocherà domani il primo posto nella competizione contro il Marocco.
La classifica marcatori
Cremaschi 5
Villarreal 5
Michal 5
Sarco 4
Mora 3
Carrizo 3
Le Borgne 3
Silvetti 3
Zabiry 3
Yassine 2
