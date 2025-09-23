Ufficiale Colpo da record per l'Al Jazira: strappato Simon Banza al Braga per 10 milioni

Colpo di mercato negli Emirati Arabi Uniti: Simon Banza è un nuovo giocatore dell’Al Jazira Club. L’attaccante congolese lascia lo Sporting Clube de Braga dopo diverse stagioni in Portogallo e si trasferisce ad Abu Dhabi per la cifra record di 10 milioni di euro, la più alta mai spesa dal club nella sua storia.

L’operazione, ufficializzata lunedì 22 settembre 2025, segna una svolta importante nella carriera del ventinovenne centravanti, che ha scelto di intraprendere una nuova avventura lontano dall’Europa. Sul giocatore, infatti, avevano messo gli occhi diversi club del Vecchio Continente - tra cui Lens, Oviedo, Werder Brema e Getafe - ma alla fine Banza ha preferito accettare l’offerta dell’Al Jazira, che gli ha proposto un contratto triennale.

Durante il suo percorso con il Braga, Banza ha vissuto stagioni di alti e bassi, compreso un prestito al Trabzonspor in Turchia nell’ultima annata. Nonostante ciò, l’attaccante congolese ha saputo lasciare il segno grazie al suo fisico imponente, al fiuto del gol e alla capacità di fungere da punto di riferimento offensivo. L’annuncio del trasferimento è stato dato attraverso i canali ufficiali dell’Al Jazira, che ha accolto il nuovo numero nove con un caloroso messaggio di benvenuto. Anche lo Sporting Braga ha diffuso una nota ufficiale, ringraziando Banza per l’impegno dimostrato e augurandogli buona fortuna per il prosieguo della carriera.