Ufficiale Valencia, ecco il ritorno di Sadiq. L'ex Roma ha firmato un contratto fino al 2028

Il Valencia ha annunciato il ritorno di Sadiq Umar, che arriva a titolo definitivo dalla Real Sociedad e firma un contratto fino a giugno 2028. Il centravanti nigeriano, nato a Kaduna il 2 febbraio 1997, torna così al Mestalla dopo aver già indossato la maglia del club nella seconda parte della scorsa stagione. In 19 presenze tra gennaio e maggio, Sadiq ha segnato sei gol, diventando rapidamente un punto di riferimento dell’attacco e contribuendo al miglioramento dei risultati della squadra.

La sua presenza fisica, la superiorità aerea e la capacità di creare pericoli, unite al carisma, gli hanno permesso di conquistare subito l’affetto dei tifosi. Tra i momenti più memorabili del suo periodo a Valencia c’è il gol di tacco contro l'Osasuna, che gli valse il premio Goal del Mese di marzo.

L’arrivo dell’attaccante 28enne, con esperienza in diversi campionati, rappresenta un rinforzo importante per l’attacco di Carlos Corberán. La sua versatilità e capacità di incidere in diverse situazioni di gioco offriranno maggiore profondità e competitività alla linea offensiva dei valenciani.