Ufficiale Colpo numero 17 del mercato del Botev Plovdiv: ecco lo svincolato Kalu

Il Botev Plovdiv continua a rinforzare la propria rosa con innesti di qualità ed esperienza internazionale. L’ultimo arrivo in ordine cronologico è Samuel Kalu, esterno offensivo nigeriano che diventa così il 17º acquisto della sessione estiva dei “Canarini”. Il calciatore ha firmato un contratto a lungo termine con il club bulgaro, a testimonianza della fiducia riposta dalla dirigenza nelle sue qualità tecniche e nella sua capacità di incidere sul futuro della squadra.

Classe 1997, Kalu vanta un curriculum di assoluto prestigio. Cresciuto calcisticamente in Europa con le maglie di AS Trenčín e Gent, ha poi spiccato il volo approdando al Bordeaux, con cui si è messo in mostra in Ligue 1 e nelle competizioni europee. Successivamente ha vestito la maglia del Watford in Premier League, arricchendo così la propria esperienza in uno dei campionati più competitivi al mondo. Nella sua carriera figura anche un passaggio al Losanna in Svizzera, ulteriore tappa di un percorso che lo ha visto misurarsi con contesti calcistici di alto livello. Era svincolato da oltre un anno.

Esterno rapido e dotato di grande tecnica, Kalu è in grado di giocare su entrambe le fasce e di saltare l’uomo con facilità, qualità che lo rendono un’arma preziosa per il Botev. Il giocatore, inoltre, ha già collezionato 17 presenze con la nazionale nigeriana, impreziosite da un gol, confermando così il suo valore anche a livello internazionale.