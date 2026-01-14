Come giocherà il Real di Arbeloa? L'ultimo che lo ha affrontato lancia un avvertimento

Inizia l'era di Alvaro Arbeloa al Real Madrid. Ieri è stato presentato come nuovo allenatore dei blancos ed ora ci si chiede che forma prenderà la squadra che ha vinto 6 delle ultime 12 Champions League. Al programma "La Tribu" di Radio MARCA è intervenuto per parlare di lui Jon Erice, che è l'allenatore dell'Arenas de Getxo, ovvero l'ultima squadra che ha affrontato il Castilla de Arbeloa.

Erice ha spiegato il modello di gioco che Arbeloa ha sviluppato negli ultimi anni: "Si è evoluto molto. Ora è una squadra che attacca molto in modo posizionale, con lungo possesso palla. Molti giocatori nella parte interna del campo e terzini che occupano lunghi spazi".

L'allenatore dell'Arenas ha spiegato che il Castilla di solito esce con tre giocatori da dietro e accumula calciatori all'interno per generare superiorità vicino all'area: "Il profilo del giocatore medio del Real Madrid è totalmente opposto a quello del Castilla", ha fatto notare.

Sulla promozione in prima squadra di Arbeloa, ha poi aggiunto: "Quando l'ho scoperto ho pensato che, a livello individuale, venisse giustamente valorizzato come allenatore. Ho affrontato un allenatore che due giorni dopo stava allenando il Real Madrid", ha osservato. Infine ha invitato a non giudicarlo per i risultati ottenuti a livello giovanile. "Così come Zidane non poteva essere giudicato per aver pareggiato contro La Roda (nel 2016, n.d.r.), è altrettanto vero che Arbeloa non può esserlo per aver perso 4-1 contro l'Arsenal in Youth League".