Comincia il Newcastle di Tonali, poi tocca a Tudor e Aston Villa: la domenica di Premier League
La Premier League prosegue il suo trentunesimo turno in questa domenica con altre tre partite interessanti. Si comincia con Newcastle-Sunderland alle 13, poi due match importanti alle 15:15: Aston Villa-West Ham e Tottenham-Nottingham Forest. Di seguito il programma completa della trentunesima giornata del campionato inglese.
Premier League, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Bournemouth-Manchester United 2-2
Sabato 21 marzo
Brighton-Liverpool 2-1
Fulham-Burnley 3-1
Everton-Chelsea 3-0
Leeds-Brentford 0-0
Domenica 22 marzo
Newcastle-Sunderland ore 13
Aston Villa-West Ham ore 15.15
Tottenham-Nottingham Forest ore 15.15
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (31)
6. Chelsea 48 (31)
7. Brentford 46 (31)
8. Everton 46 (31)
9. Fulham 44 (31)
10. Brighton 43 (31)
11. Newcastle 42 (30)
12. Bournemouth 42 (31)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 33 (31)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (31)
20. Wolverhampton 16 (30)
