Tracollo Chelsea: ne prende 3 dall'Everton in Premier League, zona Champions mancata
Clamorosa disfatta del Chelsea: da 4 partite consecutive la formazione di Rosenior non riesce a scacciare i fantasmi dell'eliminazione europea e tantomeno tornare alla vittoria. L'ultimo ko è arrivato proprio pochi minuti fa contro l'Everton, con una batosta (3-0) incassata fuori casa in occasione della 31^ giornata di Premier League.
Colpaccio dei Toffees, che vincono due partite casalinghe consecutive, specialmente grazie alla doppietta dell'ex Udinese Beto. E ora la classifica di campionato si fa interessante, perché l'Everton si trova praticamente a soli due passi dal Chelsea, che invece dista tre punti dalla zona Champions League e dall'Aston Villa (che deve ancora giocare).
Premier League, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Bournemouth-Manchester United 2-2
Sabato 21 marzo
Brighton-Liverpool 2-1
Fulham-Burnley 3-1
Everton-Chelsea 3-0
Leeds-Brentford ore 21
Domenica 22 marzo
Newcastle-Sunderland ore 13
Aston Villa-West Ham ore 15.15
Tottenham-Nottingham Forest ore 15.15
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (31)
6. Chelsea 48 (31)
7. Everton 46 (31)
8. Brentford 45 (30)
9. Fulham 44 (31)
10. Brighton 43 (31)
11. Newcastle 42 (30)
12. Bournemouth 42 (31)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 32 (30)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (31)
20. Wolverhampton 16 (30)