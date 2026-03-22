Il giorno del derby di Madrid, ma anche del Barcellona e non solo: LaLiga, ecco il programma
Domenica importante per il calcio spagnolo. LaLiga propone oggi diverse partite d'alta quota, a cominciare dal Barcellona che se la vedrà con Rayo Vallecano ad aprire questo giorno. A chiuderlo, invece, sarà il match più atteso di questo ventinovesimo turno: il derby del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Atletico Madrid. Di seguito il programma completo.
LaLiga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Villarreal - Real Sociedad 3-1
Sabato 21 marzo
Elche - Maiorca 2-1
Espanyol - Getafe 1-2
Levante - Real Oviedo 4-2
Osasuna - Girona 1-0
Siviglia - Valencia
Domenica 22 marzo
Barcellona - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Alaves
Athletic Club - Betis
Real Madrid - Atletico Madrid
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 70 punti (28 gare giocate)
2. Real Madrid 66 (28)
3. Villarreal 58 (29)
4. Atletico Madrid 57 (28)
5. Betis Siviglia 44 (28)
6. Celta Vigo 41 (28)
7. Real Sociedad 38
8. Getafe 38 (29)
9. Osasuna 37 (29)
10. Espanyol 37 (29)
11. Valencia 35 (29)
12. Athletic Bilbao 35 (28)
13. Girona 34 (29)
14. Rayo Vallecano 32 (28)
15. Siviglia 31 (29)
16. Elche 29 (29)
17. Alaves 28 (28)
18. Maiorca 28 (29)
19. Levante 26 (29)
20. Oviedo 21 (29)
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