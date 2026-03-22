Dal Friburgo di Grifo allo Stoccarda: Bundesliga, ecco il programma della domenica
Prosegue il ventisettesimo turno di Bundesliga in questa domenica di calcio. Ieri tanti gol e tante emozioni e oggi ne arriveranno degli altri. Si comincia con Mainz-Eintracht Francoforte, poi toccherà al Friburgo di Grifo far visita al St. Pauli e si chiuderà con Augsburg-Stoccarda. Di seguito il programma completo della ventisettesima giornata.
Bundesliga, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Lipsia - Hoffenheim 5-0
Sabato 21 marzo
Colonia - Borussia Monchengladbach 3-3
Wolfsburg - Werder Brema 0-1
Bayern Monaco - Union Berlino 4-0
Heidenheim - Bayer Leverkusen 3-3
Borussia Dortmund - Amburgo 3-2
Domenica 22 marzo
Magonza - Eintracht
St. Pauli - Friburgo
Augusta - Stoccarda
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 70 (27)
2. Borussia Dortmund 61 (27)
3. Lipsia 50 (27)
4. Stoccarda 50 (26)
5. Hoffenheim 50 (27)
6. Bayer Leverkusen 46 (27)
7. Eintracht Francoforte 38 (26)
8. Friburgo 34 (26)
9. Augusta 31 (26)
10. Union Berlino 31 (27)
11. Amburgo 30 (27)
12. Borussia Mönchengladbach 29 (27)
13. Werder Brema 28 (27)
14. Magonza 27 (26)
15. Colonia 26 (27)
16. St. Pauli 24 (26)
17. Wolfsburg 21 (27)
18. Heidenheim 15 (27)
MARCATORI
31 reti: Kane (Bayern Monaco)
16 reti: Undav (Stoccarda)
15 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco)
13 reti: Guirassy (Borussia Dortmund)
12 reti: Baumgartner (Lipsia)
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