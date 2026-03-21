Premier League, il Leeds imbriglia Brentford: finisce 0-0. Chance sprecata dalle Bees
La serie di partite senza reti del Leeds continua, ma in una partita con poche emozioni contro il Brentford riesce a strappare uno 0-0 da punto comunque importante in ottica classifica. Non abbastanza, tuttavia, per staccarsi del tutto dalle ultime tre posizioni, sebbene abbia 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e debba ancora giocare contro quattro delle cinque squadre che lo inseguono.
Il Brentford ha avuto l'opportunità di superare il Chelsea al sesto posto in Premier League con una vittoria, invece con questo pareggio si è portato a pari punti con l'Everton e dunque a -3 dalla prima zona utile per disputare una competizione europea.
Premier League, il programma completo
Venerdì 20 marzo
Bournemouth-Manchester United 2-2
Sabato 21 marzo
Brighton-Liverpool 2-1
Fulham-Burnley 3-1
Everton-Chelsea 3-0
Leeds-Brentford 0-0
Domenica 22 marzo
Newcastle-Sunderland ore 13
Aston Villa-West Ham ore 15.15
Tottenham-Nottingham Forest ore 15.15
La classifica di Premier League
1. Arsenal 70 (31 partite giocate)
2. Manchester City 61 (30)
3. Manchester Utd 55 (31)
4. Aston Villa 51 (30)
5. Liverpool 49 (31)
6. Chelsea 48 (31)
7. Brentford 46 (31)
8. Everton 46 (31)
9. Fulham 44 (31)
10. Brighton 43 (31)
11. Newcastle 42 (30)
12. Bournemouth 42 (31)
13. Sunderland 40 (30)
14. Crystal Palace 39 (30)
15. Leeds 33 (31)
16. Tottenham 30 (30)
17. West Ham 29 (30)
18. Nottingham Forest 28 (29)
19. Burnley 20 (31)
20. Wolverhampton 16 (30)
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