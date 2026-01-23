Concerti al Bernabeu, il Real Madrid rischia il processo per inquinamento acustico

Il Real Madrid rischia di finire a processo per la vicenda legata ai concerti organizzati al Santiago Bernabéu. Lo riferisce El Confidencial, secondo cui la magistrata Mónica Aguirre de la Cuesta, del tribunale istruttorio numero 53 di Madrid, ha emesso un atto di rinvio a giudizio dopo circa un anno e mezzo di indagini.

Nel provvedimento, datato 15 gennaio, si ipotizza un reato contro l’ambiente, nella fattispecie inquinamento acustico, attribuibile a Real Madrid Estadio, la società controllata dal club e responsabile dell’organizzazione degli eventi extra-sportivi all’interno dell’impianto. Il club madrileno dispone ora di tre giorni per presentare un ricorso di natura formale. Parallelamente, Procura e accusa privata avranno dieci giorni di tempo per depositare gli atti nei quali indicheranno nel dettaglio i reati contestati e le pene richieste.

La decisione della giudice rappresenta un nuovo successo per i residenti della zona del Bernabéu, da tempo in conflitto con il club per l’impatto degli eventi sul quartiere. Già lo scorso ottobre, infatti, il Tribunale Superiore di Giustizia di Madrid aveva annullato la concessione per la costruzione di due parcheggi previsti dal Real Madrid tra il Paseo de la Castellana e Calle Padre Damián. Una sentenza accettata dal Comune di Madrid ma impugnata dallo stesso club. Va ricordato che il Real Madrid aveva sospeso i concerti nel settembre 2024, circa un mese e mezzo dopo l’ammissione a procedere della denuncia e dopo quasi cinque mesi di eventi musicali ospitati all’interno dello stadio.