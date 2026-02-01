Prosegue il duello in vetta tra Barça e Real, derby basco: il programma della Liga
La 22ª giornata di Liga inizia col botto per quanto riguarda la giornata di oggi, con il Real Madrid in campo per primo in casa contro il Rayo Vallecano. Blancos chiamati a rispondere al successo di ieri del Barcellona, oltre che ad allungare sull'Atletico sfruttando il suo mezzo passo falso. Cercano punti importanti in chiave europea Betis e Celta Vigo, nelle sfide contro Valencia e Getafe. Si chiude col botto, con il derby basco tra Bilbao e Real Sociedad. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 22ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Espanyol - Alaves 1-2
Sabato 31 gennaio
Real Oviedo - Girona 1-0
Osasuna - Villarreal 2-2
Levante - Atletico Madrid 0-0
Elche - Barcellona 1-3
Domenica 1 febbraio
Real Madrid - Rayo Vallecano ore 14:00
Real Betis - Valencia ore 16:15
Getafe - Celta Vigo ore 18:30
Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00
Lunedì 2 febbraio
Maiorca - Siviglia ore 21:00
Questa la classifica
1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)
2. Real Madrid – 51 punti (21)
3. Atlético Madrid – 45 punti (22)
4. Villarreal – 42 punti (21)
5. Espanyol – 34 punti (22)
6. Betis – 32 punti (21)
7. Celta Vigo – 32 punti (21)
8. Real Sociedad – 27 punti (21)
9. Osasuna – 26 punti (22)
10. Alavés – 23 punti (22)
11. Girona – 25 punti (22)
12. Elche – 24 punti (22)
13. Siviglia – 24 punti (21)
14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)
15. Valencia – 23 punti (21)
16. Rayo Vallecano – 22 punti (21)
17. Getafe – 22 punti (21)
18. Maiorca – 21 punti (21)
19. Levante – 18 punti (21)
20. Real Oviedo – 16 punti (22)
