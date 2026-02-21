LaLiga, pazzo 3-3 tra Real Sociedad e Oviedo: rimonta basca da 0-2 a 3-2, il 3-3 al 92'

Emozioni a non finire alla Reale Arena di San Sebastian, dove Real Sociedad e Real Oviedo hanno aperto il sabato de LaLiga con un pirotecnico pareggio per 3-3. Una partita intensissima dal primo all'ultimo minuto, che ha avuto tanti colpi di scena tutti nella ripresa: uno-micidiale degli ospiti tra il 50' e il 52' (doppietta di Vinas), rimonta strepitosa dei baschi firmata da Oskarsson (doppietta) e Caleta-Car. Il 3-2 arriva al 90' ma due minuti dopo Bailly fissa il punteggio. Grande delusione per i padroni di casa, che hanno compiuto solo un'impresa a metà.

Il programma della 25^ giornata

Venerdì 20 febbraio

Athletic Bilbao - Elche 2-1

Sabato 21 febbraio

Real Sociedad - Real Oviedo 3-3

Real Betis - Rayo Vallecano ore 16:15

Osasuna - Real Madrid ore 18:30

Atlético Madrid - Espanyol ore 21:00

Domenica 22 febbraio

Getafe - Siviglia ore 14:00

Barcellona - Levante ore 16:15

Celta Vigo - Maiorca ore 18:30

Villarreal - Valencia ore 21:00

Lunedì 23 febbraio

Alaves - Girona ore 21:00

Questa la classifica de LaLiga

Real Madrid – 60 pt (24 partite giocate)

Barcellona – 58 pt (24)

Villarreal – 48 pt (24)

Atlético Madrid – 45 pt (24)

Betis – 41 pt (24)

Espanyol – 35 pt (24)

Celta Vigo – 34 pt (24)

Atletico Bilbao – 34 pt (25)

Real Sociedad – 32 pt (25)

Osasuna – 30 pt (24)

Getafe – 29 pt (24)

Girona – 29 pt (24)

Siviglia – 26 pt (24)

Alavés – 26 pt (24)

Valencia – 26 pt (24)

Elche – 25 pt (25)

Rayo Vallecano – 25 pt (23)

Mallorca – 24 pt (24)

Levante – 18 pt (24)

Real Oviedo – 17 pt (24)