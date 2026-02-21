LaLiga, pazzo 3-3 tra Real Sociedad e Oviedo: rimonta basca da 0-2 a 3-2, il 3-3 al 92'
Emozioni a non finire alla Reale Arena di San Sebastian, dove Real Sociedad e Real Oviedo hanno aperto il sabato de LaLiga con un pirotecnico pareggio per 3-3. Una partita intensissima dal primo all'ultimo minuto, che ha avuto tanti colpi di scena tutti nella ripresa: uno-micidiale degli ospiti tra il 50' e il 52' (doppietta di Vinas), rimonta strepitosa dei baschi firmata da Oskarsson (doppietta) e Caleta-Car. Il 3-2 arriva al 90' ma due minuti dopo Bailly fissa il punteggio. Grande delusione per i padroni di casa, che hanno compiuto solo un'impresa a metà.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano ore 16:15
Osasuna - Real Madrid ore 18:30
Atlético Madrid - Espanyol ore 21:00
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia ore 14:00
Barcellona - Levante ore 16:15
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
Real Madrid – 60 pt (24 partite giocate)
Barcellona – 58 pt (24)
Villarreal – 48 pt (24)
Atlético Madrid – 45 pt (24)
Betis – 41 pt (24)
Espanyol – 35 pt (24)
Celta Vigo – 34 pt (24)
Atletico Bilbao – 34 pt (25)
Real Sociedad – 32 pt (25)
Osasuna – 30 pt (24)
Getafe – 29 pt (24)
Girona – 29 pt (24)
Siviglia – 26 pt (24)
Alavés – 26 pt (24)
Valencia – 26 pt (24)
Elche – 25 pt (25)
Rayo Vallecano – 25 pt (23)
Mallorca – 24 pt (24)
Levante – 18 pt (24)
Real Oviedo – 17 pt (24)