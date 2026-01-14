Coppa d'Africa 2026, i gialli che pesano: 20 giocatori a rischio squalifica per la finale

A differenza di altre grandi competizioni come Champions League, Europei o Mondiali, nella Coppa d’Africa i cartellini gialli non vengono azzerati dopo i quarti di finale. Di conseguenza, ben 20 giocatori si trovano ora sotto la minaccia di una squalifica in vista della finale di domenica a Tangeri.

Chi ha ricevuto due ammonizioni tra ottavi, quarti e semifinali salterà automaticamente l’atto conclusivo, rendendo ogni nuovo cartellino pesantissimo nelle semifinali in programma mercoledì sera. Tra i giocatori a rischio ci sono quattro nigeriani, tre marocchini, sei egiziani e ben sette senegalesi. A rischio c’è anche Kalidou Koulibaly, già costretto a saltare la finale del 2019 contro l’Algeria per lo stesso motivo.

L’elenco completo dei giocatori che dovranno prestare grande attenzione

Nigeria: Nwabali, Simon, Onyeka, Bassey

Marocco: El-Khannouss, Rahimi, Saibari

Senegal: Jakobs, Jackson, P. Gueye, H. Diarra, Koulibaly, H. Diallo, I. Mbaye

Egitto: M. El-Shenawy (g.), Rabia, Attia, H. Fathi, Fatouh, Abdelmaguid

Questo regolamento aumenta ulteriormente la tensione in vista delle semifinali e potrebbe influenzare le scelte tattiche dei commissari tecnici, che dovranno fare i conti con la gestione dei cartellini per proteggere i propri leader in campo.