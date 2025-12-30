Coppa d'Africa, alla Tunisia basta il pareggio per staccare il pass. Tanzania eliminata

Si è chiuso allo Stade Olympique Annexe del Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah a Rabat, in Marocco, il Gruppo C di Coppa d'Africa: 1-1 nella sfida tra Tanzania e Tunisia, un risultato che ha permesso alle Aquile di Cartagine di qualificarsi agli ottavi di finale come seconda del girone, mentre la Tanzania chiude con 2 punti e viene eliminata (non rientrando tra le migliori terze). La Tunisia passa in vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore trasformato con freddezza da Gharbi, ma subito dopo l'intervallo, Feisal Salum pareggia con una gran conclusione, riaccendendo le speranze dei Taifa Stars.

I risultati

Tanzania-Tunisia 1-1

Nigeria-Uganda 3-1