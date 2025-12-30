Coppa d'Africa, alla Tunisia basta il pareggio per staccare il pass. Tanzania eliminata
TUTTO mercato WEB
Si è chiuso allo Stade Olympique Annexe del Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah a Rabat, in Marocco, il Gruppo C di Coppa d'Africa: 1-1 nella sfida tra Tanzania e Tunisia, un risultato che ha permesso alle Aquile di Cartagine di qualificarsi agli ottavi di finale come seconda del girone, mentre la Tanzania chiude con 2 punti e viene eliminata (non rientrando tra le migliori terze). La Tunisia passa in vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore trasformato con freddezza da Gharbi, ma subito dopo l'intervallo, Feisal Salum pareggia con una gran conclusione, riaccendendo le speranze dei Taifa Stars.
I risultati
Tanzania-Tunisia 1-1
Nigeria-Uganda 3-1
CLASSIFICA
Nigeria 9
Tunisia 4
Tanzania 2
Uganda 1
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro