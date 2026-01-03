Coppa d'Africa, favola Mali: finale epico in 10 contro 11, vola ai quarti. Tunisia out ai rigori

È stato un ottavo di finale letteralmente drammatico a Casablanca, allo Stade Mohamed V: il Mali ridotto il 10 contro 11 dal minuto 26 - per l'espulsione di Woyo Coulibaly del Sassuolo per intervento violento in scivolata - ha fatto una partita di sacrificio, cuore e cattiveria trascinando la Tunisia ai supplementari con il penalty di Sinayoko al 90'+6 per replicare a Chaouat.

Nei minuti aggiunti e fino al 120' il risultato non è cambiato e per decidere il passaggio del turno le squadre sono finite al tutto per tutto. Ai calci di rigore è stato decisivo l'errore di Romdhane e la trasformazione di El Bilal Touré: l'ex Atalanta, oggi al Besiktas, spiazza Dahmen e rende realtà l'impresa del Mali. In inferiorità numerica per oltre 90 minuti, le Aquile volano dritte ai quarti di finale di Coppa d'Africa 2025 contro il Senegal, vincente (3-1) col Sudan.

Ottavi di finale di Coppa d'Africa, il programma

Senegal – Sudan 3-1

Mali – Tunisia 1-1 (2-1 d.c.r.)

Marocco – Tanzania (4 gennaio)

Sudafrica – Camerun (4 gennaio)

Egitto – Benin(5 gennaio)

Nigeria – Mozambico (5 gennaio)

Algeria – RD Congo (6 gennaio)

Costa d'Avorio – Burkina Faso (6 gennaio)