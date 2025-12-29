Coppa d'Africa, formazioni ufficiali di Zambia-Marocco e Comore-Mali: due 'italiani' e Brahim Diaz

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Zambia-Marocco e Comore-Mali, match validi per la terza giornata di Coppa d'Africa 2025. Tutte e quattro le nazionali si giocano il pass diretto per gli ottavi del torneo, anche se la ciurma del CT Cusin parte un filo dietro (ha un solo punto in classifica) rispetto alle rivali, mentre la truppa di Regragui e di Hakimi è la favorita assoluta.

Visionando da vicino le scelte ufficiali, lo Zambia cambia tutto per il dentro-fuori col Marocco e schiera dal primo minuto Liteta (Primavera Cagliari) - finora mai sceso in campo titolare - mentre Banda del Lecce parte dalla panchina.

I Leoni dell'Atlante invece propongono due Serie A: il romanista El Aynaoui - rivelazione assoluta della CAN 2025 - e Masina del Torino, con la stella Brahim Diaz (ex Milan) confermato dal primo minuto. Ancora fuori Hakimi, evidentemente non al meglio nel pieno della riabilitazione dal problema alla caviglia. Lato Mali, invece, da segnalare la bocciatura dell'ex Atalanta El Bilal Touré contro le Comore, visto che il giocatore dello United partirà dalla panchina.

ZAMBIA VS MAROCCO

Zambia (4-2-3-1): Mwanza - Banda, Sakala, Chanda, Hamansenya - Chongo - Musonda, Chaiwa, Liteta - Daka, Kangwa.

Allenatore: Sichone.

Marocco (4-2-3-1): Bounou - Mazraoui, Aguerd, Masina, Chibi - El Aynaoui, Ounahi - Brahim Diaz, Saibari, Ez Abde - El Kaabi.

Allenatore: Regragui.

COMORE VS MALI

Comore (4-3-3): Pandor - B. Youssouf, Kari, Soilihi, Toibibou - Bourhane, Z. Youssouf, Abdallah - Maolida, Said, Selemani.

Allenatore: Cusin.

Mali (4-2-3-1): Diarra - Doucoure, Diaby, O. Camara, Gassama - Sangare, Bissouma - Sinayoko, M. Camara, Nene - Doumbia.

Allenatore: Saintfiet.

Classifica Gruppo A

1. Marocco 4 punti (dr +2)

2. Mali 2 (0)

3. Zambia 2 (0)

4. Comore 1 (dr -2)