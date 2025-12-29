Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Coppa d'Africa, formazioni ufficiali di Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica: tre di Serie A dal 1'

Coppa d'Africa, formazioni ufficiali di Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica: tre di Serie A dal 1'
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 16:28
Dimitri Conti

Prosegue il programma della Coppa d'Africa 2025, con le partite della 3^ giornata della Fase a gironi della manifestazione. Alle ore 17:00 italiane di oggi si scende in campo per le due partite del Gruppo B, che si disputano in contemporanea.

Quasi tutto pronto per Angola-Egitto e Zimbabwe-Sudafrica, con un po' di Serie A nella prima delle due partite. Tra i titolari dell'Angola si trovano infatti tre calciatori della nostra Serie A: Modesto dell'Udinese e Gaspar del Lecce in difesa, in attacco c'è anche Luvumbo del Cagliari (nell'immagine). E non è finita, perché nella panchina degli angolani siede Nzola, centravanti del Pisa.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite di Coppa d'Africa di oggi delle ore 17:00.

ANGOLA vs EGITTO
Angola (4-3-3): Marques; Modesto, Gaspar, Carmo, Fortuna; Maestro, Beni, Fredy; Luvumbo, Mabululu, Banza.
Egitto (4-3-3): Shobeir; Eid, Abdelmaguid, Sobhi, Fatouh; Saber, Ismail, Lasheen; Mohsen, Adel, Mostafa Mohamed.

ZIMBABWE vs SUDAFRICA
Zimbabwe (3-5-2): Arubi; Galloway, Takwara, Garananga; Fabisch, Antonio, Nakamba, Msendami, Lunga; Dube, Maswanhise.
Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Appollis, Mbule, Moremi; Foster.

Altre notizie Calcio estero
Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
