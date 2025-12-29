Ufficiale Siviglia, Alvaro Fernandez rescinde con un anno d'anticipo: lo aspetta il Deportivo

Le strade di Alvaro Fernandez e del Siviglia si separano subito. Il portiere spagnolo classe '98 è approdato a Nervión nella stagione 2024/25 e dopo sole 11 presenze e 17 gol incassati ha ricevuto il permesso del club di LaLiga di saltare l’allenamento e finalizzare un’uscita che era in lavorazione da mesi.

La rescissione del suo contratto - che inizialmente scadeva nel 2027 - permette al giocatore di cercare una nuova sistemazione dove possa ritrovare il protagonismo perso agli ordini di Matias Almeyda (allenatore del Siviglia). Tutto fa pensare che la sua prossima meta sarà il Deportivo La Coruña, che aveva già provato a ingaggiarlo senza successo durante l’ultima finestra di mercato estiva. Per un'operazione che si chiuderebbe, guarda caso, proprio con un accordo fino a giugno 2027, per il ritorno di "Ferllo" in un ambiente dove ritroverà Antonio Hidalgo. L’allenatore biancoblù è stato il suo grande sostenitore a Huesca.

Il comunicato d'addio

"Il Siviglia e Álvaro Ferllo hanno raggiunto un accordo soddisfacente per la risoluzione del contratto del portiere come giocatore della prima squadra. Ferllo, arrivato al club di Nervión nella stagione 2024/2025, ha disputato un totale di 11 partite con la maglia sevillista (9 in LALIGA EA SPORTS e 2 in Coppa del Re).

Il club augura al portiere riojano il meglio per il futuro".