Addio al Villarreal dopo due anni e mezzo per Adrià Altimira. Il laterale ha risolto

Fine dell'avventura al Villarreal per Adrià Altimira (24 anni), laterale spagnolo classe 2001 che ha risolto il contratto con il Sottomarino Giallo.

Di seguito la comunicazione ufficiale diramata dallo stesso Villarreal: "Adrià Altimira ha lasciato il Villarreal CF. Il difensore catalano e il Sottomarino Giallo si separano dopo tre stagioni con il club, durante le quali ha militato nella squadra riserve della Segunda División e in seguito è approdato in prima squadra. Altimira saluta il Villarreal CF dopo aver disputato complessivamente 22 partite ufficiali con la prima squadra tra le stagioni 2023/24 e 2025/26. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Leganés, squadra che militava in Prima Divisione. Il club lo ringrazia per la dedizione e la professionalità dimostrate durante il periodo in cui ha giocato con gli Yellow Submarine e gli augura buona fortuna nella sua nuova avventura professionale".

In questa stagione al Villarreal, Altimira ha trovato ben poco spazio: 8 minuti in Liga, in un unico subentro, e 246 suddivisi invece in tre gettoni in Coppa del Re.