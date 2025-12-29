Flamengo, Filipe Luis scavalca l'agente e resta in panchina: "Continuità del progetto"

Il lieto fine è arrivato per il Flamengo e Filipe Luis negli ultimi giorni del 2025. Nella giornata odierna il club brasiliano ha annunciato il rinnovo del contratto con l’allenatore di 40 anni per altre due stagioni, fino alla fine del 2027. Secondo quanto riportato da OGlobo, l'ex Atletico Madrid ha accettato la proposta del club rossonero di 4 milioni di euro.

Secondo quanto riferito dal direttore sportivo del Mengao, José Boto, l'accordo è stato raggiunto grazie al "desiderio genuino" di entrambe le parti: "(...) Un desiderio genuino di continuità del progetto, oltre alla disponibilità congiunta a far convergere gli interessi e a costruire un accordo equilibrato e sostenibile, che rispondesse alle aspettative dell’allenatore ma anche alle politiche di governance del club stabilite dal Bap", ha aggiunto il dirigente, riferendosi al presidente del Flamengo Luiz Eduardo Baptista.

Cosa ha frenato la trattativa? Secondo quanto riferito in Brasile, la telenovela del rinnovo di Filipe Luís si è protratta per via di una questione remunerativa dello staff tecnico concernente l’assistente Ivan Palanco e il preparatore atletico Diogo Linhares. Inizialmente, il Flamengo aveva proposto 4 milioni di euro netti che avrebbero garantito uno stipendio sia per i membri dell'equipe del tecnico 40enne che dello stesso. Invece il suo agente, Jorge Mendes, ha negoziato affinché si alzasse la cifra a 5 milioni di euro, ma con la scadenza del contratto vicina è intervenuto direttamente l'ex Atletico Madrid per parlare con il presidente del Flamengo e raggiungere un'intesa definitiva nella serata di domenica. Accettando la proposta iniziale del club rossonero.