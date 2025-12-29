Coppa d'Africa, il Sudafrica raggiunge l'Egitto agli ottavi. Zimbabwe out, Nzola a rischio

Inizia col botto la terza giornata di Coppa d'Africa 2025. Vittoria difficile ma tanto basta per il Sudafrica, dopo un 3-2 appassionante e ricco di colpi di scena e inseguimenti contro lo Zimbabwe. Ma sono i Bafana Bafana a conquistare il secondo posto nel girone B, assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale. Gli avversari invece escono immediatamente dal torneo, per l'unico punto trovato lungo il cammino.

L'Angola di Nzola invece avrà difficoltà a essere tra le migliori terze e quasi certamente saranno eliminati dal torneo continentale. L’Egitto - già certo del pass diretto staccato nella scorsa partita - con una squadra completamente rinnovata ha strappato un pareggio (0-0) che però non cambia nulla in vetta al proprio gruppo.

I risultati

Angola - Egitto 0-0

Zimbabwe - Sudafrica 2-3

Le formazioni ufficiali

ANGOLA vs EGITTO

Angola (4-3-3): Marques; Modesto, Gaspar, Carmo, Fortuna; Maestro, Beni, Fredy; Luvumbo, Mabululu, Banza.

Egitto (4-3-3): Shobeir; Eid, Abdelmaguid, Sobhi, Fatouh; Saber, Ismail, Lasheen; Mohsen, Adel, Mostafa Mohamed.

ZIMBABWE vs SUDAFRICA

Zimbabwe (3-5-2): Arubi; Galloway, Takwara, Garananga; Fabisch, Antonio, Nakamba, Msendami, Lunga; Dube, Maswanhise.

Sudafrica (4-2-3-1): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Appollis, Mbule, Moremi; Foster.

Classifica gruppo B

1. Egitto 7 punti

2. Sudafrica 6

3. Angola 2

4. Zimbabwe 1