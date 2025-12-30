Endrick è già a Lione: Fonseca sceglie la data del debutto del 19enne brasiliano

Endrick ha spiccato il volo altrove. Salutato in fretta e furia il Real Madrid alla prima occasione e ancor prima dell'apertura del mercato di gennaio, Paulo Fonseca lo ha accolto a braccia aperte all'Olympique Lione dopo aver pagato un milione di euro per il prestito oneroso e di 6 mesi.

Endrick è già a da un paio di giorni a Lione, dove è stato presentato ai suoi nuovi compagni di squadra. Ha ripreso a lavorare in palestra già all’inizio della settimana e comincerà ad allenarsi in gruppo sotto la guida di Paulo Fonseca solamente questo giovedì, il primo giorno di gennaio e del 2026, secondo quanto riferito da L'Equipe.

L’ex giocatore del Palmeiras non potrà quindi effettuare il suo debutto ufficiale a Monaco (sabato, ore 17), durante la 17ª giornata di Ligue 1. Sempre sotto il controllo della DNCG, l'Olympique Lione deve avere un termine di 4 giorni per registrare il contratto del brasiliano classe 2006 presso la LFP (Lega Calcio Francese). Salvo imprevisti, Endrick dovrebbe così indossare per la prima volta la maglia dei Gones a Lilla, negli ottavi di finale della Coppa di Francia in programma l’11 gennaio.